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Marmaris’te orman yangını

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.

Asayiş 13.08.2022, 16:28
Marmaris’te orman yangını

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.

Yangın, Taşhan Mevkii’nde 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler karardan, yangın söndürme helikopterleri de havadan alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalarına başladı.

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