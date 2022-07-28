Marmaris’te orman yangını

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sarp arazide orman yangını çıktı.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 18.00 sıralarında Marmaris Otogar mevkiinin üst kesimindeki sarp arazideki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Ayrıca bölgeye çok sayıda iş makinesinin de sevk edildiği öğrenildi.