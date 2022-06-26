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Marmaris’te alev nöbeti tutan orman işçisi: "Her yer güvenli denilene kadar bu bölgedeyiz"

Muğla’nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi’ne bağlı Bördübet mevkii Yedigöller bölgesinde çıkan yangının ilk saatlerinden itibaren bölgede olup alevler ile savaşan orman işçileri nöbet tutmaya devam ediyor. Orman işçisi Sercan Çöp, "Şimdilik çok şükür kontrol altına alındı, soğutma yapıyoruz. Her yer güvenli, bölgeden ayrılabilirsiniz denilene kadar bu bölgedeyiz" dedi.

Asayiş 26.06.2022, 14:36
Marmaris’te alev nöbeti tutan orman işçisi: "Her yer güvenli denilene kadar bu bölgedeyiz"

Muğla’nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi’ne bağlı Bördübet mevkii Yedigöller bölgesinde çıkan yangının ilk saatlerinden itibaren bölgede olup alevler ile savaşan orman işçileri nöbet tutmaya devam ediyor. Orman işçisi Sercan Çöp, "Şimdilik çok şükür kontrol altına alındı, soğutma yapıyoruz. Her yer güvenli, bölgeden ayrılabilirsiniz denilene kadar bu bölgedeyiz" dedi.

Tamamen kontrol altına alınan yangın sonrası çevre illerden gelen ekiplerin bir kısmı ’bölge güvenli ayrılabilirsiniz’ direktifi ile bölgeden ayrılmaya başladı. Muğla Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Yılanlı ekibi ise yangının ilk çıktığı noktalardan birinde arazözlerinin başında duman nöbeti tutmaya devam ediyor. Ekipler tüm ihtiyaçlarını arazözlerinin yanında giderip, asker misali gözlerini kırpmadan yangın ihtimaline karşı teyakkuz halinde bekliyor.

Yılanlı ekibinden Sercan Çöp, "21 Haziran Salı günü Yılanlı Orman İşletme Lojmanları’ndan çıkarak buraya geldik. Akşam saat 22.00 civarlarında yangının başlama noktası olan tepeden müdahale etmeye başladık. Uzun süre müdahale ettik, gece olduğu için helikopter çalışmadı. Ekip arkadaşlarımla sabaha kadar su basarak tırmıkla çekerek müdahale ettik. Sabah saatlerinde helikopterler çalışmaya başladı. Gündüzleri helikopterler çalışıyor, geceleri biz müdahaleye devam. Şimdilik çok şükür kontrol altına alındı, soğutma yapıyoruz. Tüten yerleri söndürüyoruz devam ediyoruz. Her yer güvenli, bölgeden ayrılabilirsiniz denilene kadar bu bölgedeyiz" dedi.

Muhammet Karakoca ise, "Arkadaşlarla birlikte buradayız. İnşallah en kısa zamanda lojmanlarımıza dönmek istiyoruz. Duyduğumuz anda geldik, gerekirse üzerimizi arabada değiştiriyoruz’’ şeklinde konuştu.

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