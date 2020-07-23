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Marmaris’te 5 düzensiz göçmen kurtarıldı
MARMARİS’TE 5 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI
Asayiş 23.07.2020, 17:26
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına itilen 5 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Marmaris Bozburun Mahallesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 5 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenlerin, Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi’ne gönderileceği öğrenildi.
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