Marmaris’e 24 saatte 175 kilogram yağmur ve dolu yağdı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan ve ara ara hızını arttıran sağanak yağış gece saatlerinde dolu olarak yağdı. Sabaha kadar devam eden yağışlarda Marmaris ilçe merkezi ve kırsal mahallerinde ev ve işyerlerini su bastığı, dağlardan toprak parçalarının yollara döküldüğü bilgisi edinildi.

24 saatte 175 kilogram yağmur ve dolu yağışının düştüğü Marmaris’te, Hisörünü Mahallesi, Değirmenyanı mevkii, Asparan mevkii, İçmeler, Armutalan, Beldibi, Adaköy ve merkez mahallelerinde bazı ev ve işyerlerini su bastı. Bazı işyerlerini de su basarken, dereler taştı, yollarda su birikintileri oluştu, ulaşımda aksamalar meydana geldi. Bazı evlerin doludan tıkanan gider boruların taşması yüzünden pencere ve çatılardan su girdiği bildirildi. Sabaha kadar erimeyen dolunun biriktiği alanlar belediye ekipleri tarafından temizlendi. Marmaris Belediyesi, itfaiye grup amirliği, emniyet birimleri ilçeyi mahalle, sokak ve cadde olmak üzere dolaşarak olaylara müdahale ederek yardımcı oluyor. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kırsal mahallelerde devriye gezerek olabilecek mağduriyetlere müdahale ederek yardım birimlerine haber veriyor.

Marmaris Kaymakamlığı ve belediye ekipleri mağdur vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için sürekli sahada olduklarını belirtti.