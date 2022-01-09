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Marmaris yaralarını sarıyor

Orman yangını ve ilk yağışlardaki sel baskını sonrası dün gece fındık büyüklüğünde yağan dolunun ardından başlayan sağanak yağış Marmaris’te yaşamı olumsuz etkiledi.

Asayiş 09.01.2022, 15:13
Marmaris yaralarını sarıyor

Orman yangını ve ilk yağışlardaki sel baskını sonrası dün gece fındık büyüklüğünde yağan dolunun ardından başlayan sağanak yağış Marmaris’te yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağış sonrası denizin rengi değişti

Sağanak yağış sonrası dağlardan kanallar kanalıyla denize karışan topraklı su sonrası Marmaris’te denizin rengi değişti. Masmavi deniz sağanak yağış sonrası toprak rengine dönüşürken, Uzunyalı sahilinin tamamı ve İçmeler sahilinin büyük bölümü toprak rengine dönüştü.

Marmaris’te özellikle orman yangınında tamamen yanan İçmeler bölgesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi ekipleri taşkın koruma çalışması sürdürüyor. İçmeler Mahallesi’nde yoğunlaşan ekipler dağlardan tazyikli su ile gelen ve kanalları kapatan molozları temizleyerek taşkın suyunun kanallar kanalıyla denize akmasını sağlıyor.

Marmaris’e geceden bu yana yağan sağanak yağışın 200 mm’ye yaklaştığı açıklandı. Muğla bölgesinde en fazla yağışın yaşandığı Marmaris bölgesinde yağmurlu havanın önümüzdeki saatlerde de devam edeceği açıklandı.

“Ekiplerimiz 24 saat işbaşında”

Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk birkaç gündür devam eden sağanak yağış ve gece başlayan dolu sonrası Muğla Büyükşehir ve Marmaris Belediyesi’ne bağlı tüm ekiplerin seferber olduğunu, şu anda olumsuz bir durumun yaşanmadığını açıkladı. Öztürk, “Dün gece başlayan dolu yağışı ile beraber yağmur da hızını arttırdı. Zaten orman yangınları sonrası derelerin yağmur ile kapanmasını bekliyorduk. Dün geceden bu yana Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi ekiplerimiz sahadalar. Şu ana kadar bir mağduriyet yaşanmadı, halkımızda bir sıkıntı yok. Sadece dereler aşırı yağış nedeni ile doldu ve şu anda açmaya çalışıyoruz. 24 saat işbaşındayız. Köylerimizde de su baskınları oldu ama vatandaşlarımızı mağdur etmeden anında müdahale ettik ve yardımda bulunduk” dedi.

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