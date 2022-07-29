Marmaris Uygulama Oteli alevlere teslim oldu

Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi’nde yerleşim birimlerine yakın bölgede çıkan orman yangını sonrası alevler Uygulama Oteli’ne sıçradı. Otelde söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

İçmeler-Turunç yolu üzerinde çıkan orman yangını yerleşim birimlerine çok yakın bölgede başladı. Yangının çıkışından hemen sonra bölgeye hava ve kara araçları sevk edildi. Alevler yangın bölgesinde bulunan Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Uygulama Oteline sıçradı. Üst katta başlayan yangın alt katları da etkiledi. Orman ve itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürürken otelde söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Dumandan etkilenen bir otel personeli ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otel bahçesinde bulunan iki otomobil alevlere yenik düştü. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ederken, helikopterlerin bazı binalara su atarak müdahalede bulunduğu görüldü.

Başkan Oktay yangın bölgesinde

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yangın bölgesine gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Uygulama Oteli’nde devam eden söndürme çalışmalarını takip eden Oktay, çalışmalar hakkında bilgi aldı.