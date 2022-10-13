Marmaris girişi düzensiz göçmenlere kapalı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde son dönemlerde artan yasa dışı yollar ile yurt dışına çıkma olayları ile mücadele çerçevesinde Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tüm birimleri ile 7 gün 24 saat esası ile ilçe girişinde nöbet tutarken, gelen araçlar didik didik kontrol ediliyor.

Kaçak göçmen ve göçmen kaçakçılarına adeta nefes aldırmayan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 45 gündür devam eden ilçe girişi kontrollerinde 657 belgesi olmayan düzensiz göçmen ve taşıyan araç şoförleri yakalandı. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı tüm ekipler ilçe girişlerinde gece gündüz yaptıkları kontroller ile yasadışı yollar ile yurt dışına çıkmaya çalışan yüzlerce pasaport ve belgesi olmayan yabancı uyruklu kişi yakaladı. İlçe girişinde şehir içi dolmuşlarda dahil olmak üzere otobüs, kamyon, otomobil ve tırları durduran ekipler her gün onlarca belgesiz düzensiz göçmeni tespit ederek İl Göç İdaresi’ne sevk ediyor.

’9 otel ve apart işletmecisi gözaltında’

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçe merkezinde konaklama tesislerinde ve günü birlik kiraya verilen evlerde de yaptıkları uygulamalarda yakaladıkları belgesi olmayan düzensiz göçmenleri yakalayarak, konaklama işletmecilerine idari para cezası ve tutanak düzenledi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, düzensiz göçmen ve yasa dışı yollar ile yurt dışına kaçış planları yapanlar ve organize edenler ile mücadele çerçevesinde yaptıkları konaklama tesisi uygulamalarında 298 belgesi olmayan yabancı uyruklu kişileri yakalayarak il göç idaresine sevk etti. Hiçbir belgesi olmadan konaklama yapılan tesislerin işletmecileri hem idari para cezası kesilerek işletmelerin ruhsatları iptal edildi. Marmaris Cumhuriyet Baş Savcılığı talimatı ile gözaltına alınan, farklı adreslerde bulunan 9 otel ve apart işletmecisi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Uygulamalar kesintisiz devam edecek

Marmaris ilçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin yaptıkları açıklamaya göre yasadışı ve düzensiz göç ile mücadele esası ile ilçe merkezi ve ilçe girişlerinde kontroller 7 gün 24 saat devam edecek. Belgesi olmayan yabancı uyruklu şahısları konaklatan otel, pansiyon, apart, günü birlik kiralanan evlerin denetimleri de düzenli olarak çeşitli saatlerde yapılacak. Tesislerinde belgesi olmadan çalışan yabancı uyruklu kişiler olanlara da ciddi cezai uygulamalar yapılacağını belirten emniyet yetkilileri ilçede yasadışı göç, yasadışı konaklama ve çalıştırma faaliyetlerine karşı savaş açmış durumda olduklarını belirterek, vatandaşların konu hakkında duyarlı olmalarını ve şüphelendikleri durumlar karşısında 112 acil ihbar hatlarını arayarak ihbarda bulunmalarını istedi.