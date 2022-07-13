banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Datça'da orman yangını
Datça'da orman yangını
Benzine büyük indirim geliyor
Benzine büyük indirim geliyor
Balıkçıların dostu caretta carettalar döndü, bu kez kat kat fazla
Balıkçıların dostu caretta carettalar döndü, bu kez kat kat fazla
Saniyede 140 litre su tüketiliyor
Saniyede 140 litre su tüketiliyor

Marmaris-Datça karayolu trafiğe kapatıldı

Muğla’nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle Marmaris-Datça karayolu alınan önlemler nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Asayiş 13.07.2022, 15:07
Marmaris-Datça karayolu trafiğe kapatıldı

Muğla’nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle Marmaris-Datça karayolu alınan önlemler nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Datça Mesudiye Mahallesi Radar mevkiinde ormanlık alanda çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Havadan ve karadan yapılan müdahaleler devam ederken, yangın nedeniyle Marmaris-Datça karayolu trafiğe kapatıldı. Trafik ekipleri yolu trafiğe kapatarak sadece görevli araçların geçişine izin veriyor.

Yorumlar (0)
27°
az bulutlu