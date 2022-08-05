Marmaray’da madde kullanan genç şaşkına çevirdi

Halkalı-Gebze arasında seferler yapan Marmaray’da ‘madde’ kullanan gencin görülmesi şaşkına çevirdi. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün Halkalı-Gebze arasında seferler yapan Marmaray’da gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi eline aldığı poşetle madde kullanmaya başladı. Yolculara aldırış etmeden madde kullanan şahıs, diğer yolcular tarafından cep telefonuyla görüntülendi.