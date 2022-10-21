Marmaray’da bir kişi raylara atlayarak intihar etti

Yenikapı Marmaray istasyonunda bir kişi, seferler yapıldığı sırada raylara atlayarak intihar etti. Şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olay nedeniyle seferler bir süre aksadı.

Olay, Marmaray Yenikapı istasyonunda saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. isimli kişi seferler yapıldığı sırada perona yaklaştı. Bir anda raylara atlayan şahıs trenin altında kaldı. Durumu fark eden makinist, ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis Marmaray’da güvenlik önlemi alırken, seferler durduruldu. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, seferler bir süre sonra normale döndü.

Marmaray’dan yapılan açıklamada, "Saat 13.26’da Marmaray Yenikapı durağında yaşanan üzücü bir intihar olayı nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme-Üsküdar arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir. Marmaray trenlerimiz saat 15.15 itibarıyla çift hattan işletilmeye başlanmış, seferlerimiz normale dönmüştür" denildi.