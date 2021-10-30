Marmaray Bostancı’da tren raylarına atlayan kişi hayatını kaybetti

Marmaray Bostancı durağında tren raylarına atlayan bir şahıs, trenin altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Marmaray Bostancı durağında saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Gebze yönüne gitmekte olan Marmaray treni Bostancı istasyonuna yaklaştığı esnada bir kişi iddiaya göre tren raylarına atladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede henüz kimliği belirlenemeyen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, yaşanan olay sebebiyle Marmaray’da seferler gecikmeli olarak yapılıyor.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.