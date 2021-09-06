banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul’da metronun simgesi değişti: Artık M değil U harfiyle!
İstanbul’da metronun simgesi değişti: Artık M değil U harfiyle!
THK Kayyumu istifa etti!
THK Kayyumu istifa etti!
Selçuk Bayraktar, Denecar Takımı’nı tebrik etti
Selçuk Bayraktar, Denecar Takımı’nı tebrik etti
Necati Şaşmaz'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mehdi olarak seçilmiş!
Necati Şaşmaz'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mehdi olarak seçilmiş!

Marmara’da poyraz etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Marmara Denizi’nde poyraz etkisini göstermeye başladı.

Asayiş 06.09.2021, 14:42
Marmara’da poyraz etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Marmara Denizi’nde poyraz etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, “Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege’de Kuzey ve Kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50/75 km/s) fırtına bekleniyor. Fırtınanın Çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini azaltacağı tahmin ediliyor” diye yapılan uyarılardan sonra Marmara Denizi’nde sabah saatlerinde beklenen poyraz etkisini göstermeye başladı. Poyraz fırtınasının etkisi ile çok sayıda şilep ve tanker Tekirdağ kıyılarına demirlerken, küçük balık tekneleri ise balıkçı barınağına döndü.

Marmara’nın kıyılarında poyraz etkisini sürdürüyor.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0