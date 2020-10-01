Marmara Denizinde yasadışı avcılığa geçit yok
TEKİRDAĞ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYONUNDA VE 1380 SAYILI SU ÜRÜNLERİ KANUNUNUN 33. MADDESİNDEKİ PAYDAŞ KURUM OLAN SAHİL GÜVENLİK GÜVENLİK KOMUTANLIĞI’NA BAĞLI, MARMARAEREĞLİSİ GÜVENLİK TAKIM KOMUTANLIĞININ DA KATILIMIYLA MARMARA DENİZİNDE YASA DIŞI AVCILIK FAALİYETLERİNE YÖNELİK KONTROL VE DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ. DENETİME TEKİRDAĞ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ OKTAY ÖCAL, TCSG-88 KOMUTANI YÜZBAŞI BURAK AKANPINAR, İL MÜDÜR YARDIMCISI, BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ VE TEKNİK PERSONELİ İLE TCSG-88 KOMUTANLIĞI PERSONELİ KATILIM SAĞLADI.
Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle birlikte Marmara Denizinde yasa dışı avcılık faaliyetlerine yönelik kontrol ve denetim gerçekleştirildi.
Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 33. Maddesindeki paydaş kurum olan Sahil Güvenlik Güvenlik Komutanlığı’na bağlı, Marmaraereğlisi Güvenlik Takım Komutanlığının da katılımıyla Marmara denizinde yasa dışı avcılık faaliyetlerine yönelik kontrol ve denetim yapıldı. Denetime Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, TCSG-88 Komutanı Yüzbaşı Burak Akanpınar, İl Müdür Yardımcısı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü ve teknik personeli ile TCSG-88 Komutanlığı personeli katıldı.
TCSG-88 Sahil Güvenlik Gemisi ve SAGET-4 Kontrol Botu ile Marmara Denizine açılarak yapılan kontrol ve denetimde su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla, balık boyu, tür, avlanma bölgesi, av araç ve gereçleri, avcılık izin belgeleri ve diğer yasaklamalara uyulup uyulmadığı hususunda denetimlerde bulunuldu.
Mavi kart uygulaması anlatıldı
Marmaraereğlisi Güvenlik Takım Komutanlığının koordinasyonunda, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tekirdağ Liman Başkanlığı ve Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün katılımları ile Tekirdağ Merkez Süleymanpaşa Balıkçı Barınağında da yürürlüğe giren 5/1 Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığı Tebliğ ile 5/2 Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ hükümleri hakkında bilgilendirmelerde bulunularak, mavi kart uygulamasına geçiş işlemleri hakkında mevzuat anlatıldı. Su Ürünleri kontrol ve denetimlerinin yıl boyunca devam edileceği ifade edilirken, balıkçılara bol ve bereketli bir sezon geçirmeleri dileğinde bulunuldu.
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