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Marketten yağ çalan şahıs tutuklandı

Tekirdağ’da bir marketten teneke yağ çalan kişi tutuklandı.

Asayiş 18.10.2022, 16:25
Marketten yağ çalan şahıs tutuklandı

Tekirdağ’da bir marketten teneke yağ çalan kişi tutuklandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Celal Bayar Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünal Y. (24) isimli kişi, markette bulunan 5 litrelik teneke yağ çaldı. Olayın ardından kısa sürede yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.

Hakkında motosiklet hırsızlığı başta olmak üzere çok sayıda hırsızlıktan suç kaydı olan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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