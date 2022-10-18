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Marketten yağ çalan şahıs tutuklandı
Tekirdağ’da bir marketten teneke yağ çalan kişi tutuklandı.
Asayiş 18.10.2022, 16:25
Tekirdağ’da bir marketten teneke yağ çalan kişi tutuklandı.
Olay, Cumhuriyet Mahallesi Celal Bayar Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünal Y. (24) isimli kişi, markette bulunan 5 litrelik teneke yağ çaldı. Olayın ardından kısa sürede yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.
Hakkında motosiklet hırsızlığı başta olmak üzere çok sayıda hırsızlıktan suç kaydı olan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.