banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Selçuk Bayraktar: 'İnsansız savaş uçağımızı yapabiliriz'
Selçuk Bayraktar: 'İnsansız savaş uçağımızı yapabiliriz'
Maaşa göre kredi dönemi
Maaşa göre kredi dönemi
Taliban'dan Türk yatırımcıya ödeme garantisi
Taliban'dan Türk yatırımcıya ödeme garantisi

Marketten televizyon çalan şüpheli yakalandı

Osmaniye’de bir kişi, marketin önünde bulunan televizyonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Asayiş 30.08.2021, 09:34
Marketten televizyon çalan şüpheli yakalandı

Osmaniye’de bir kişi, marketin önünde bulunan televizyonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Rızaiye Mahallesi Musa Şahin Bulvarı üzerinde bulunan bir marketin önündeki televizyonun çalındığını fark eden işyeri çalışanları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Marketin güvenlik kamerasını inceleyen ekipler televizyonu çalan şahsın daha önceden çeşitli suçlardan 24 adet kaydı bulunan M.A. olduğunu tespit etti.

Yapılan saha çalışmalarının ardından fiziki takibe alınan hırsızlık şüphelisi şahıs çaldığı televizyonla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatılırken çalınan televizyon ise market çalışanlarına teslim edildi.

Yorumlar (0)
31°
açık