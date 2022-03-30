Marketten televizyon çalan hırsız yakalandı

Çanakkale’de dur ikazına uymayan bir aracı kovalama sonucu durduran jandarma ekipleri, bir marketten televizyon çalan hırsızı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale Ayvacık ilçesi Küçükkuyu Beldesi Gökçetepe Mahallesinde devriye gezen jandarma ekipleri bir otomobilden şüphelendi. Jandarmanın dur ihtarına uymayan ve kaçmaya başlayan otomobil sürücü kovalama sonucunda yakalandı. Yakalanan şüpheli ve otomobilde yapılan arama sonucunda şüphelinin yakalanmadan kısa süre önce Sahil Mahallesi’nde bulunan bir zincir marketten 2 adet televizyon ve bir adet pratik masa sandalye seti çaldığı tespit edildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.