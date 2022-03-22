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FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sağlık yapılanmasına yönelik 15 şüpheli hakkında Ankara merkezli 4 ilde, gözaltı kararı verildi.
Marketten powerbank çalan hırsız kamerada
Arnavutköy’de bir markete giren genç, iş yeri sahibini oyalayarak reyonda bulunan powerbanki çaldı. Hırsızlık anları işyerlerinin güvenlik kamerasına yansırken, durumu fark eden market sahibi çocuğu yakalayarak poşetin içinden powerbanki geri aldı.
Asayiş 22.03.2022, 09:06
Arnavutköy’de bir markete giren genç, iş yeri sahibini oyalayarak reyonda bulunan powerbanki çaldı. Hırsızlık anları işyerlerinin güvenlik kamerasına yansırken, durumu fark eden market sahibi çocuğu yakalayarak poşetin içinden powerbanki geri aldı.
Arnavutköy’de bir markete giren genç, iş yeri sahibini konuşarak oyaladı. İstediği başka bir ürünü göstererek ayağa kalkmasını fırsat bilen hırsız, reyonda bulunan powerbanki çaldı. Pes dedirten hırsızlık anları işyerlerinin güvenlik kamerasına yansırken, durumu fark eden market sahibi genci yakalayarak dükkana geri getirdi ve poşetin içinden powerbanki aldı.