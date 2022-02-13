Marketten içki, sigara ve meze alan şahıs ’cüzdanım araçta’ diyerek kayıplara karıştı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tekel bayiden içki, meze, sigara ve su alan şahıs, ’cüzdanımı araçtan alıp geleyim’ diyerek kayıplara karıştı. Tekel bayi sahibi Volkan Sevim, aynı şahsın başka yerlerden de aynı yöntemle malzeme aldığını işittiğini belirterek, esnafları dikkatli olmaya çağırdı. İhtiyacı olan kişinin ekmek ve yiyecek alacağına dikkat çeken Sevim, “İçki, meze ve sigara alıp kaçmak resmen hırsızlıktır. Bu işin peşini bırakmayacağım” dedi.

Sarılar Mahallesi Muhittin Ersoy Bulvarı no 44 adresinde bulunan Volkan Tekel Shop isimli işyerine gelen bir kişi, bulgur, su, pilaki, içki ve sigara aldı. Aldığı malzemeleri poşete koyan ve hesaplattıran şahıs, tam hesap ödeyeceği sırada ceplerini karıştırıp ‘Cüzdan ve kart arabada kalmış. Alıp getireyim’ diyerek malzeme dolu poşeti de alıp dışarı çıktı. İçeride başka müşteriyle ilgilenen işyeri sahibi Volkan Sevim, şahsın geri gelmemesi üzerine dışarıya baktığında kimseyi göremedi. İşyerindeki güvenlik kamerasını izleyen Sevim, şahsın dışarı çıktıktan sonra koşarak uzaklaşarak gözden kaybolduğunu gördü. Sevim, şahsın kendisini dolandırdığını anlayınca vakit geçirmeden Sarılar Jandarma Karakolunu arayarak güvenlik kamerası görüntülerini verdi.

İhtiyacı olan yiyecek alır

Saat 19.30-20.00 sıralarında bir müşteri ile ilgilendiği sırada başka bir müşterinin geldiğini belirten Volkan Sevim, “Müşteri ilk olarak bulgur, su ve pilaki aldı. Kasaya gelince rakı ve sigara istedi. Poşete koydum ve hesabını yaptım. Parayı ödeme bahanesiyle ceplerini karıştırdı ve arabada kartı unutmuşum alıp geleyim dedi. Poşeti bırakmasını söylememe rağmen hemen geliyorum diyerek çıktı. Başka bir müşteriyle ilgilendiğim için ısrar edemedim. Diğer müşteri gittikten sonra giden şahıs hala gelmeyince dışarı çıkıp baktığımda kimse yoktu. Güvenlik kamerasını izlediğim zaman şahsın arabaya gitmediğini, çıktığı gibi koşarak uzaklaştığını gördüm. Hemen durumu jandarmaya bildirdim. Eğer ihtiyacı olan bir kişi olsaydı yiyecek alırdı ben de peşine düşmezdim. Adam rakıyı, mezeyi, sigarayı hatta suyu bile alıp gitti. Kesinlikle peşini bırakmayacağım. Başka yerlerden de aynı yöntemle dolandırıcılık yaptığını öğrendim. Esnaf arkadaşlarımız dikkatli olsun” dedi.