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Marketten hırsızlık yaptı, kaçmak için camı yumrukladı

Büyükçekmece’de marketten ürün çalan kadın, kasiyer tarafından uyarılınca kaçmak için camı yumrukladı. Camın kırılması sonucu eli yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 26.06.2022, 09:06
Marketten hırsızlık yaptı, kaçmak için camı yumrukladı

Büyükçekmece’de marketten ürün çalan kadın, kasiyer tarafından uyarılınca kaçmak için camı yumrukladı. Camın kırılması sonucu eli yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta Büyükçekmece ilçesi Sinanoba Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir markete müşteri gibi gelen kadın, buradan ürün çaldı. Hırsızlık yaptığı fark edilen kadın, market görevlileri tarafından durdurulmak istendi. Kaçmak isteyen kadının üstüne çalışanlar tarafından kapı kapatıldı ve polis çağrıldı. Öfkelenen kadın cam kapıyı yumrukladı. Camın kırılması sonucu eli yaralanan kadın için olay yerine kısa sürede gelen Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ambulans çağrıldı. Hakkında işlem yapılan kadın savcılığa sevk edildi.

Yaşanan anlar güvenlik kamerasında

Yaşanan anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülere kadının ürünleri çantasına koyması ve sonrasında kasada yaşanan arbede ve kadının cama yumruk atması yansıdı.

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