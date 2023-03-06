Marketten alınan mantarı tüketen 4 kişi zehirlendi

Kırıkkale’de marketten alınan mantarı tüketen 3’ü çocuk 4 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Sanayi Mahallesi’ndeki aynı evde yaşayan 3’ü çocuk 4 kişi, marketten alınan mantarı tükettikten sonra fenalaştı. Yapılan ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kusma, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri bulunan B.U. (36), G.G. (14), N.U. (9) ve E.G. (8), ambulanslarla Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil Serviste yapılan tedavilerinin ardından müşahede altında tutulan 4 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.