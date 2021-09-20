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Marketten aldığı peynirin içinden eldiven çıktı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan emekli polis, kahvaltı yapmak için marketten aldığı peynirin içinden eldiven çıkınca hukuk mücadelesi başlattı.

Asayiş 20.09.2021, 14:24
Marketten aldığı peynirin içinden eldiven çıktı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan emekli polis, kahvaltı yapmak için marketten aldığı peynirin içinden eldiven çıkınca hukuk mücadelesi başlattı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede yaşayan emekli polis Metin G., Marmaris Armutalan Mahallesi’ndeki Migros mağazasından peynir aldı. Aldığı peynir ile kahvaltı yapmak isteyen Metin G. peynir kalıbının içinde mavi renkli hijyenik eldiven çıkınca neye uğradığını şaşırdı. Pandemi sürecinde yaşadığı olayın şaşkınlığını yaşadığını belirten Metin G., “Ambalajlı peyniri dolaptan çıkarıp kahvaltı yapacaktım. Peyniri kesip yerken mavi cisim gördüm. Çatal ile cismin etrafını açınca peynir kalıbının içinde eldivenle karşılaştım. Bunun üzerine kahvaltıyı bırakıp Migros yetkilileriyle görüştüm. Eldivenli peynir kalıbını kendilerine gösterdim. Özür dilediler. Korona virüsün yaygın olduğu bu dönemde sağlığımızı olumsuz etkileyecek bu durumdan dolayı şikayetçi oldum. Belki de bu eldiveni kullanan kişi veya kişiler pozitif idi. Migros’tan ayrılıp Marmaris Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulundum, olayla ilgili ilçe Tarım Müdürlüğü’ne de şikayet dilekçesi verdim” dedi.

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