Marketten aldığı içkiyle zehirlendi
BODRUM’DA BİR KİŞİ SAHTE İÇKİ KAYNAKLI METANOL ZEHİRLENMESİ NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILDI, OLAYLA İLGİLİ 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bodrum’da bir kişi daha sahte içki kaynaklı metanol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Yalıkavak mahallesinde bir vatandaş sahte içki kaynaklı metanol zehirlenmesi yaşayarak Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedavi altına alındı. Bilincinin kapalı olduğu öğrenilen vatandaşın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
İhbarı alan Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, vatandaşın alkolü aldığı marketi tespit etti. Market ve market işletmecisinin ikametinde yapılan aramalarda 38 koli (228 litre etil alkol), 11 adet 1’er litre etil alkol, 5 Pet şişede 5 litre yapma rakı, 235 adet anason kiti, 36 adet anason aroması, 400 adet değişik aromalarda içki kiti ve içki doldurulmasında kullanıldığı değerlendirilen huni ele geçirildi.
İşyeri kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu olayla ilgili market sahibi ve çalışanının da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
|İmsak
|05:48
|Güneş
|07:13
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:54
|Akşam
|18:25
|Yatsı
|19:44
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|5
|11
|2. Alanyaspor
|4
|10
|3. Karagümrük
|5
|8
|4. Antalyaspor
|5
|8
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Erzurumspor
|4
|7
|7. Sivasspor
|4
|7
|8. Kasımpaşa
|5
|7
|9. Hatayspor
|4
|7
|10. Göztepe
|5
|6
|11. Konyaspor
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Gençlerbirliği
|3
|4
|17. Gaziantep FK
|5
|4
|18. Beşiktaş
|4
|4
|19. Başakşehir
|5
|4
|20. Denizlispor
|4
|2
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|5
|12
|2. Tuzlaspor
|5
|11
|3. Altay
|5
|10
|4. Ankara Keçiörengücü
|5
|10
|5. Adanaspor
|5
|9
|6. Altınordu
|5
|9
|7. Adana Demirspor
|5
|8
|8. Samsunspor
|5
|8
|9. Giresunspor
|5
|8
|10. Bursaspor
|5
|7
|11. Balıkesirspor
|5
|6
|12. Bandırmaspor
|5
|5
|13. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|14. Ümraniye
|5
|4
|15. Ankaraspor
|5
|4
|16. Eskişehirspor
|5
|3
|17. Boluspor
|5
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Aston Villa
|4
|12
|3. Liverpool
|5
|10
|4. Leicester City
|5
|9
|5. Arsenal
|5
|9
|6. Tottenham
|5
|8
|7. Chelsea
|5
|8
|8. West Ham
|5
|7
|9. Leeds United
|4
|7
|10. Man City
|4
|7
|11. Southampton
|5
|7
|12. Newcastle
|5
|7
|13. Crystal Palace
|5
|7
|14. M. United
|4
|6
|15. Wolverhampton
|4
|6
|16. Brighton
|5
|4
|17. Sheffield United
|5
|1
|18. West Bromwich
|4
|1
|19. Fulham
|5
|1
|20. Burnley
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|6
|11
|2. Villarreal
|6
|11
|3. Real Madrid
|5
|10
|4. Getafe
|5
|10
|5. Cádiz
|6
|10
|6. Granada
|5
|10
|7. Real Betis
|6
|9
|8. Atletico Madrid
|4
|8
|9. Barcelona
|4
|7
|10. Sevilla
|4
|7
|11. Osasuna
|5
|7
|12. Elche
|4
|7
|13. Valencia
|6
|7
|14. Athletic Bilbao
|5
|6
|15. Eibar
|6
|5
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3