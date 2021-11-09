Markette silahlı soygun girişimi

Samsun’da bir zincir market şubesine giren silahlı şahıs, çalışan genç kadının kafasına silah dayayarak paraları istedi. Bir el ateş eden kimliği belirsiz şahıs, paraları alamadan kaçtı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Ihlamur Bulvarı üzerindeki market şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzünü beyaz bez ile kapatan ve elleri cerrahi eldivenli olan kimliği belirsiz bir kişi, A101 market şubesine girdi. Şahıs, marketin alt kısmında bulunan kadın çalışan E.M.’nin (21) kafasına silah dayayıp paraları istedi. E.M., kimliği belirsiz soygun şüphelisine kasanın kendisinde olmadığını söyledi. Bu sırada marketteki erkek çalışan F.E. (34), alt kata indiğinde soyguncuyu genç kadının kafasına silah dayamış vaziyette gördü. Olaya müdahale etmek isteyen F.E.’ye elindeki tabancayla bir el ateş eden hırsız, para alamadan panik içinde marketten kaçtı.

Olayda yaralanan olmazken, silahın kuru sıkı tabanca olduğu tespit edildi. Olay yerine polis sevk edildi. Polis, marketin önünde soygun girişiminde bulunan şahsa ait içinde atık pet şişeler bulunan karton kutu ele geçirirken, şahsın yakalanması için çalışma başlattı.