Markette kadın şahsın kaşla göz arasında telefon çaldığı anlar kamerada

Tuzla’da bir market çalışanı çalıştığı sırada cep telefonunu reyonun üzerinde unuttu. Markete müşteri gibi giren bir kadın şahıs da önce reyonda dizili ürünlerin ardından unutulan telefonu kaşla göz arasında çaldı. İki şahıs da o sırada market çalışanını oyaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Tuzla Orta Mahallede geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir market çalışanı çalıştığı esnada cep telefonunu reyonun üzerinde unuttu. Markete müşteri gibi giren 3 şahıs da unutulan cep telefonunu fark ederek göz koydu. Markete giren kadın şahıs iddiaya göre reyonlarda dizili bazı ürünleri çalarak çantasına koydu. Ardından reyon üzerinde unutulan cep telefonunu da alarak çantasına koydu. O sırada iki erkek şahıs da market çalışanını oyaladı.

Markette hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kadın şahıs reyondaki ürünleri çantasına atıyor. Ardından unutulan cep telefonunu çantasına atıyor. İki erkek şahıs da market çalışanını oyalıyor.