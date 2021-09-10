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Marketin deposunda çıkan yangın panik oluşturdu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde marketin deposunda çıkan yangın paniğe sebep oldu. Maddi hasarın meydana geldiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Asayiş 10.09.2021, 10:20
Marketin deposunda çıkan yangın panik oluşturdu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde marketin deposunda çıkan yangın paniğe sebep oldu. Maddi hasarın meydana geldiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Yangın, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan bir marketin depo kısmında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı F.B.’ye ait marketin depo kısmında yangın çıktı. Depodan yükselen dumanları fark eden işletmeci durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.


Maddi hasarın oluştuğu yangınla alakalı inceleme başlatıldı.

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