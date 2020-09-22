Marketi soyup çalışanı kaçırmıştı, o zanlı adliyeye çıkarıldı
DİYARBAKIR'DA BİR MARKETİ SOYAN, MARKET ÇALIŞANINI REHİN ALDIKTAN SONRA YAKLAŞIK 15 KİLOMETRE SONRA REHİN ALDIĞI ÇALIŞANI BIRAKAN ZANLI C.A., KAÇARAK İZİNİ KAYBETTİRDİKTEN SONRA DİYARBAKIR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİŞ GASP BÜRO AMİRLİĞİ EKİPLERİ, TARAFINDAN YAKALANDI. EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANAN ZANLI C.A. ADLİYEYE ÇIKARILDI.
Diyarbakır’da silahla girdiği marketi soyan ve çalışanı kaçıran zanlı, güvenlik güçlerince yakalandı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, dün sabah saatlerinde bir market zincirinin Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde marketi açmak isteyen çalışanlar, silahlı bir kişinin içeri girmesi ile neye uğradıklarını şaşırdı. Silahla içeri giren zanlı, kasadaki tüm paraları aldıktan sonra dışarı çıktı. Burada aracı olan çalışanın otomobiline binen hırsız, rehin aldığı çalışanla birlikte olay yerinden uzaklaştı. Yaklaşık 15 kilometre sonra çalışanın aracından inen C.A. isimli hırsız, bölgeden kaçarak izini kaybettirdi.
Olay sonrası Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Gasp Büro Amirliği ekipleri, C.A.’nın yakalanması için çalışma başlattı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Gasp Büro Amirliğince gerçekleştirilen başarılı operasyon sonucu zanlı C.A., 4 saat sonra olayda kullandığı silah ve çaldığı eşyalarla kıskıvrak yakalandı. Emniyete götürülen C.A., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlının savcılıktaki ifadesi devam ettiği öğrenildi.
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