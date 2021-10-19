banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Yeni MacBook Pro tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı!
Yeni MacBook Pro tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı!
Meteorolojiden yağış uyarısı
Meteorolojiden yağış uyarısı
Piyasaların gündeminde neler var?
Piyasaların gündeminde neler var?
İngiltere'den Squid Game uyarısı!
İngiltere'den Squid Game uyarısı!

Markete kilitlenen hırsız eliyle camı kırıp kaçtı

Edirne’de girdiği markette kasiyeri bıçakla tehdit edip marketin kasasından paraları çalan hırsız, kapılar kilitlenince canını hiçe sayarak marketin camını kırıp hızlıca kaçtı.

Asayiş 19.10.2021, 00:23
Markete kilitlenen hırsız eliyle camı kırıp kaçtı

Edirne’de girdiği markette kasiyeri bıçakla tehdit edip marketin kasasından paraları çalan hırsız, kapılar kilitlenince canını hiçe sayarak marketin camını kırıp hızlıca kaçtı.

İddialara göre, Edirne’nin Çavuşbey Mahallesi’nde bulunan bir markete giren kimliği tespit edilemeyen şüpheli, yanında bulundurduğu bıçakla kasiyer İ.Ö’yü tehdit ederek kasada bulunan bir miktar parayı aldı. Bu esnada kasiyer butona basarak kapıyı kilitledi ve şüphelinin kaçmasına izin vermedi. Kısa süreli panik yaşayan şüpheli, eliyle kapının camını kırıp olay yerinden kaçtı. Şüphelinin vücudunun belirli yerlerinde kesiler olduğu öğrenilirken, kapıda kan izleri oluştuğu görüldü.

Gasp olayının polise bildirilmesi üzerine, markete çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, markette parmak izi çalışması yaptı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2