Markete giren şüpheli teknoloji reyonundaki ürünleri çaldı, o anlar kamerada

Arnavutköy’de bir markete giren şüpheli teknoloji reyonunun olduğu kısımda bulunan ürünleri cebine koyarak çaldı. O anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, dün Arnavutköy Taşoluk Mahallesi’nde bulunan bir zincir markette meydana geldi. İddiaya göre, marketin teknoloji reyonuna yönelen bir kişi reyonda bulunan ürünleri çalarak cebine koydu ve hızla marketten uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.