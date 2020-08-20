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Markete giren otomobil kamerada
ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİL KAVŞAKTA ÇARPIŞTI. OTOMOBİLLERDEN BİRİ KALDIRIMI AŞIP MARKETİN ÖNÜNDEKİ TEZGAHA ÇARPARKEN, KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.
Asayiş 20.08.2020, 15:41
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki otomobil kavşakta çarpıştı. Otomobillerden biri kaldırımı aşıp marketin önündeki tezgaha çarparken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Sorgun Bulvarı’nda meydana geldi. Aydınevler Mahallesi istikametine giden Çetin I. idaresindeki 07 SF 474 plakalı otomobil, Antbirlik yönüne ilerleyen Mustafa Ç. idaresindeki 06 DA 248 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, 07 SF 474 plakalı otomobil çarpmanın şiddetiyle yolun karşısına geçip bir marketin kaldırım üzerindeki tezgahlarına çarparak durabildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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