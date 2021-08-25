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Markete giren müşteri 2 görevliyi darp etti

Zonguldak’ta markete giren bir müşteri tartıştığı 2 görevliyi darp etti.

Asayiş 25.08.2021, 00:32
Markete giren müşteri 2 görevliyi darp etti

Zonguldak’ta markete giren bir müşteri tartıştığı 2 görevliyi darp etti.

Olay, akşam saatlerinde Acılık semtinde market zincirinde meydana geldi. İddiaya göre, S.T. (55) isimli adam markette görevli 2 kişi ile tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavga dönüştü. S.T. isimli müşteri markette çalışan 2 kişiyi darp ederek olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahıslara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri S.T. isimli adamı kıskıvrak yakalayarak ifadesi alınmak üzerek karakola getirdi.

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