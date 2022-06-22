banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı
TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı
Dünyanın peşinde koştuğu buğdayda hasat devam ediyor
Dünyanın peşinde koştuğu buğdayda hasat devam ediyor
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Siirt fıstığında yüzde 50 verim artışı
Siirt fıstığında yüzde 50 verim artışı

Marketçiye ‘pazarlamacı’ dayağı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre market sahibinin şikayeti üzerine işten çıkarılan pazarlamacının iş yerini bastığı anlar marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş 22.06.2022, 13:54
Marketçiye ‘pazarlamacı’ dayağı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre market sahibinin şikayeti üzerine işten çıkarılan pazarlamacının iş yerini bastığı anlar marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mimsin Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre bir şirkette pazarlamacılık yapan bir kişi ile market sahibi arasında anlaşmazlık yaşandı. Market sahibinin şikayeti üzerine işten çıkarılan pazarlamacı, daha sonra iş yerine gelerek market sahibine dehşeti yaşattı.

Yumrukların havada uçuştuğu kavga ise kayıtta olan market kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yorumlar (0)
23°
açık