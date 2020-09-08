Marketçi kadını tekme tokat dövdü
MUĞLA’NIN MİLAS İLÇESİNDE MARKET İŞLETMECİSİ KADINA YÖNELİK ŞİDDET MARKETİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.
Muğla’nın Milas ilçesinde market işletmecisi kadına yönelik şiddet, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay Milas ilçesinde meydana geldi. Geçen Pazar günü Kürşat Z. isimli kişi, yarı çıplak bir şekilde alışveriş yapmak için markete geldi. Market sahibi Elif Gültekin’den iki bira ve sigara isteyen Kürşat Z., daha sonra kadına sözlü tacizde bulundu.
Sözlü tacizin ardından market işletmecisi kadın tacizciyi iş yerinden çıkarmak istedi. Aldığı olumsuz yanıt sonrası bir anda öfkelenen Kürşat Z., iş yeri sahibini darp etmeye başladı. Güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedilen görüntüde, teleskop copuyla tacizcisine karşı koymaya çalışan Elif Gültekin yere düştükten sonra şahsın saldırısına engel olamadı. Arka arkaya yumruklarla şiddetini arttıran şahıs, hiçbir olmamış gibi iş yerinden ayrıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Elif Gültekin’in sağ gözünün altında yırtık oluştuğu belirlenirken, kulağının arkasına ise 5 dikiş atıldı.
Polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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