banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
'Virüs falan yok diyorduk, dersimizi aldık'
'Virüs falan yok diyorduk, dersimizi aldık'
Halil Sezai'nin avukatı basın açıklaması yaptı
Halil Sezai'nin avukatı basın açıklaması yaptı
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
Piyasalarda bugün neler bekleniyor?
Piyasalarda bugün neler bekleniyor?

Market gaspçıları önce kameraya, ardından polise yakalandı

Sultangazi’de bir marketi silahla gasp eden 3 zanlı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri zanlıları kıskıvrak gözaltına aldı.

Asayiş 17.09.2020, 11:52
1
Market gaspçıları önce kameraya, ardından polise yakalandı

Sultangazi’de bir marketi silahla gasp eden 3 zanlı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri zanlıları kıskıvrak gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre olay 7 Eylül akşamı Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi’nde yaşandı. Markete gelen 3 zanlı, silah göstererek iş yeri sahibini etkisiz hale getirdi. Marketten 600 TL para ve 4 Bin TL değerinde sigara alan zanlılar, koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Market sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, zanlıların eşkallerini belirledi. 3 zanlı olaydan bir hafta sonra polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlılardan 18 yaşındaki Mehmet G. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorguya alınırken, 17 yaşındaki M.İ. ve Ö. S. G. isimli zanlılar Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Yorumlar (0)
banner378
25°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 17 Eylül 2020
İmsak 05:14
Güneş 06:40
Öğle 13:04
İkindi 16:32
Akşam 19:18
Yatsı 20:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. Erzurumspor 1 3
9. Fenerbahçe 1 3
10. Kayserispor 1 3
11. Konyaspor 0 0
12. Ankaragücü 1 0
13. Çaykur Rizespor 1 0
14. Kasımpaşa 1 0
15. Gaziantep FK 1 0
16. Trabzonspor 1 0
17. Gençlerbirliği 1 0
18. Başakşehir 1 0
19. Sivasspor 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 1 3
2. Balıkesirspor 1 3
3. Altınordu 1 3
4. Ümraniye 1 3
5. Adanaspor 1 3
6. Ankara Keçiörengücü 1 3
7. Ankaraspor 1 3
8. Akhisar Bld.Spor 1 1
9. Altay 1 1
10. Samsunspor 1 1
11. Tuzlaspor 1 1
12. Bandırmaspor 1 0
13. Boluspor 1 0
14. Eskişehirspor 1 0
15. İstanbulspor 1 0
16. Bursaspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Leicester City 1 3
3. Newcastle 1 3
4. Wolverhampton 1 3
5. Liverpool 1 3
6. Crystal Palace 1 3
7. Everton 1 3
8. Aston Villa 0 0
9. Brighton 0 0
10. Burnley 0 0
11. Chelsea 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Leeds United 1 0
15. Southampton 1 0
16. Tottenham 1 0
17. Sheffield United 1 0
18. West Ham 1 0
19. Fulham 1 0
20. West Bromwich 1 0
Takımlar O P
1. Valencia 1 3
2. Granada 1 3
3. Osasuna 1 3
4. Real Betis 1 3
5. Huesca 1 1
6. Real Sociedad 1 1
7. Real Valladolid 1 1
8. Villarreal 1 1
9. Celta de Vigo 1 1
10. Eibar 1 1
11. Atletico Madrid 0 0
12. Barcelona 0 0
13. Elche 0 0
14. Getafe 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Deportivo Alaves 1 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0