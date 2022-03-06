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Mariupol’de yeniden geçici ateşkes
Mariupol’de sivillerin tahliye edilmesi için ikinci kez geçici ateşkes ilan edildi.
Asayiş 06.03.2022, 11:48
Mariupol’de sivillerin tahliye edilmesi için ikinci kez geçici ateşkes ilan edildi.
Ukrayna’nın Mariupol kentinde, dün ilan edilen ateşkesin saldırılar nedeniyle uygulanamamasının ardından bugün sivillerin tahliyesi için yerel saatle 10.00-21.00 saatleri arasında yeniden geçici ateş ilan edildi. Sivillerin tahliyesine belirlenen rota üzerinden yerel saatle 12.00’da başlanacak.