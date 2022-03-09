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Mariupol’de çocuk ve doğum hastanesine yapılan saldırıda 17 kişi yaralandı
Ukrayna’nın Mariupol kentindeki çocuk ve doğum hastanesine Rusya tarafından düzenlenen hava saldırısında 17 kişinin yaralandığı bildirildi.
Asayiş 09.03.2022, 21:05
Ukrayna’nın Mariupol kentindeki çocuk ve doğum hastanesine Rusya tarafından düzenlenen hava saldırısında 17 kişinin yaralandığı bildirildi.
Rus ordusu tarafından düzenlenen hava saldırısında vurulan Ukrayna’nın Mariupol kentinde bulunan çocuk ve doğum hastanesinde 17 kişinin yaralandığı bildirildi. Donetsk Valisi Pavel Kirilenko yaptığı açıklamada, yaralılar arasında hastane personeli ve yeni doğum yapan hastaların bulunduğunu aktararak, enkaz altında kalanları arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.