Marinada yanan tekne kullanılamaz hale geldi

Kocaeli’de marinada balık restoranı olarak işletilen bir teknede yangın çıktı. Yangın neticesinde teknede ağır hasar oluştu.

Yangın, İzmit sahil marinasında balık restoranı olan bir teknede meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple, tekne içerisinde yangın çıktı. Bir süre sonra yoğun dumanların görülmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Kısa sürede kontrol altına alındıktan sonra duman tahliyesi ve soğutma çalışmaları yapıldı. Tekneden dumanların yükseldiği o anlar havadan da görüntülendi. İçeride müşterinin olmadığı ve kimsenin sağlık durumunda olumsuzluk bulunmadığı öğrenildi. Kullanılamaz hale gelen teknede ise ağır hasar oluştu.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.