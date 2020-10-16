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Marina karşısındaki yangın ormana sıçramadan söndürüldü

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE ÇALILIK ALANDA ÇIKAN YANGIN BÜYÜYÜP ORMANA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ.

Asayiş 16.10.2020, 15:46
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Marina karşısındaki yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın büyüyüp ormana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 13.30 sırlarında Dinek Mahallesi Akan mevkiindeki Alanya Marina’nın karşısında bulunan çalılık alanda meydana geldi. Çıkış sebebi henüz tespit edilemeyen yangın çevredekiler tarafından fark edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının ormanlık alana yakın olması paniğe neden oldu. Ekiplerin zamanında yaptığı müdahale yangının büyümesini önledi. Yaklaşık 5 dönüm alanda etkili olan yangına 2 itfaiye, 2 arazöz ve 1 su tankeriyle çok sayıda personel müdahale etti. Yangın ekiplerin 1 saatlik süren çalışması sonucu söndürülürken, çıkış nedeni ise araştırılıyor.

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