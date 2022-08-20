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Milli Savunma Bakanı Akar ve BM Genel Sekreteri Guterres Müşterek Koordinasyon Merkezinde incelemelerde bulundu
Mardin’in Derik ilçesi Üçyol mevkiinde freni patlayan tır ilk önce iki araca çarpıp takla attı, daha sonra kıraathaneye daldı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasından çok sayıda yaralı var.
Mardin’in Derik ilçesi Üçyol mevkiinde freni patlayan tır ilk önce iki araca çarpıp takla attı, daha sonra kıraathaneye daldı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasından çok sayıda yaralı var.
Asayiş 20.08.2022, 18:56
Mardin’in Derik ilçesi Üçyol mevkiinde freni patlayan tır ilk önce iki araca çarpıp takla attı, daha sonra kıraathaneye daldı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasından çok sayıda yaralı var.