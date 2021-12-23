Mardin’deki kuyumcu cinayetinde gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Mardin’de kuyumcu cinayetine ilişkin gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, kuyumcu cinayetine ilişkin çalışmalar başlattı. Polis ekipleri tarafından yürütülen inceleme sonucu 125 güvenlik kamerası incelendi. Ekipler, metruk eve düzenlediği operasyonla cinayet şüphelisi 20 yaşındaki T.Y., yardım eden 28 yaşındaki H.A. ve yabancı uyruklu 52 yaşındaki C.E., gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.