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Mardin’deki kazada hayatını kaybeden vatandaşlar son yolculuğuna uğurlandı
MARDİN'İN MİDYAT İLÇESİNDE MEYDANA GELEN FECİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN 6 KİŞİ SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI.
Asayiş 08.09.2020, 14:53
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Mardin’in Midyat ilçesinde meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 6 kişi son yolculuklarına uğurlandı.
Dün akşam saatlerinde Midyat-Dargeçit karayolunun 12. kilometresinde bulunan Bardakçı Mahallesi mevkinde kamyon, traktör ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden 6 vatandaş, köy mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi. Korona virüs nedeniyle tören düzenlenmeyen defin işlemine Midyat İlçe Kaymakamı Tekin Dündar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalendar Savaş Ünal, Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı da katıldı.
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