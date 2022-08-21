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Mardin’deki kazada bir polis şehit oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü Derik ilçesinde meydana gelen ilk kazada Polis Memuru Yahya Ergin şehit olduğunu duyurdu.

Asayiş 21.08.2022, 00:50
Mardin’deki kazada bir polis şehit oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü Derik ilçesinde meydana gelen ilk kazada Polis Memuru Yahya Ergin şehit olduğunu duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan paylaşımda, "Mardin’in Derik ilçesinin Üçyol mevkiinde meydana gelen 1 kazaya müdahale ederken 2 kazanın yaşanmasıyla Polis Memuru memuru Yahya Ergin’in şehit olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, "Mardin Derik İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği kadrosunda görevli Polis Memuru Yahya Ergin 20.08.2022 günü ölümlü trafik kazasına müdahale esnasında vatandaşları uzaklaştırırken freni patlayan kamyonun vatandaşların ve görevli personelin bulunduğu alana girmesi sonucu şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah’tan rahmet ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz" denildi.

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