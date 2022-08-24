Mardin’deki katliam gibi kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Mardin’in Derik ilçesinde meydana gelen ve 20 kişinin hayatını kaybettiği tır kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tırın önünden kaçan ticari aracın da vatandaşlara çarptığı ve vatandaşların can havliyle sağa sola kaçıştığı görüldü.

Kaza, Derik ilçesinde 20 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi’nde bir akaryakıt istasyonunun yakınında meydana geldi. 20 kişinin ölümüne 26 kişini ise yaralanmasına neden olan kazanın yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Mazıdağı istikametinden gelen tırın lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen kaza haberini duyan vatandaşlar kazanın olduğu alanı geliyor. Onlarca insanın olduğu kaza alanında başka bir tırın geldiği görülüyor. Görüntülerde tırın önünden kaçan bir ticari araçta sağa sola kaçışan vatandaşlara çarptığı görülüyor. Yan yatıp kayarak vatandaşların arasına dalan gübre yüklü tır insanlarla birlikte önüne gelen araçları da biçtiği güvenlik kamerasına yansıdı.

Söz konusu kazada iki tır şoförü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.