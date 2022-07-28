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Mardin’de zincirleme kazada yoldan geçen kadın saniyelerle kurtuldu

Mardin’in Kızıltepe ilçesi İpek Yolu üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazası sırasında yoldan geçmekte olan kadın, kamyonetin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Asayiş 28.07.2022, 20:58
Mardin’de zincirleme kazada yoldan geçen kadın saniyelerle kurtuldu

Mardin’in Kızıltepe ilçesi İpek Yolu üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazası sırasında yoldan geçmekte olan kadın, kamyonetin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Alınan bilgilere göre, Kızıltepe ilçesi İpek Yolu üzerinde bir tır, önce kamyonete, ardından otomobile çarptı. Tırın çarptığı kamyonet, refüjü aşıp karşı yola geçti. O sırada yoldan geçen bir kadın, kamyonetin altında kalmaktan saniyelerle kaçarak kurtuldu. Kaza anı ve kadının kazadan kıl payı kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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