Mardin’de zincirleme kaza: 3 yaralı

Mardin’in Artuklu ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza akşam saatlerinde Kızıltepe-Artuklu karayolunda meydana geldi. Kazaya kamyonet, hafif ticari araç ve iki otomobil olmak üzere dört araç karıştı. 47 ABN 391 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, 48 BY189 plakalı Ford marka araca çarpıp ters dönerek durabildi. Bu sırada Ford marka kamyonete ise arkadan gelen Tofaş marka araç çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.