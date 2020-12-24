Mardin’de yolda oluşan buzlanma araçlara zor anlar yaşattı

Mardin’de soğuk havalarla birlikte yolda oluşan buzlanma, sürücülere zor anlar yaşattı. Yolun buzlandığını fark edemeyen araçların kayması, güvenlik kameralarına yansıdı.

Mardin’in Artuklu ilçesinde havaların soğuması ve yağmur, yolda buzlanmaya neden oldu. Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar, araçları ile ilerledikleri sırada buzlanmayı fark edememeleri nedeni ile kayarak kaza tehlikesi atlattı. Araç sürücülerinin yaşadığı zor anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.