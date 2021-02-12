Mardin’de yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrol ve arama esnasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, 3 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü ve Üçyol Jandarma Karakolu Komutanlığı ekiplerince müşterek icra edilen yol kontrol ve araması esnasında durdurulan ve uyuşturucu madde arama köpeği Sabuh ile yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 gram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen esrarın otobüste yolcu olarak bulunan F.A.’ya ait olduğunun tespit edilmesi üzerine F.A. uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma suçundan gözaltına alındı.

Zanlının jandarmadaki işleminin devam ettiği öğrenildi.