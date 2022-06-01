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Mardin’de yılanın soktuğu vatandaş hayatını kaybetti

MARDİN (İHA) – Mardin’in Derik ilçesinde arazi sulayan 28 yaşındaki Servet Arslan’ı yılan soktu. Tedavi altına alınan Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Asayiş 01.06.2022, 18:29
Mardin’de yılanın soktuğu vatandaş hayatını kaybetti

MARDİN (İHA) – Mardin’in Derik ilçesinde arazi sulayan 28 yaşındaki Servet Arslan’ı yılan soktu. Tedavi altına alınan Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Derik’in kırsal Hisaraltı Mahallesi’nde oturan 2 çocuk babası 28 yaşındaki Servet Arslan, 2 kilometre uzaklıktaki araziye gitti. Pınarcık Mahallesi’nde tarla sulaması yaptığı sırada Arslan’ı sol ayağından yılan ısırdı. Arslan’ın gece saatlerine kadar eve dönmemesi üzerine yakınları, sulama yapılan tarlaya gitti. Arslan’ın tarlada hareketsiz yattığını gören akrabaları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, Arslan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ambulansla Derik Devlet Hastanesi’ne götürülen Arslan’ın cansız bedeni morga konuldu. Yapılan ön otopside Arslan’ın, yılan ısırması sonucu öldüğü belirtildi. Arslan’ın cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına tarafından alınarak Hisaraltı Mahallesi’nde toprağa verildi.

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