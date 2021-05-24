banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sadettin Tantan: Sedat Peker ''Beni kullanın'' mesajı veriyor
Sadettin Tantan: Sedat Peker ''Beni kullanın'' mesajı veriyor
'5 bin lira yatırdım, 57 bin lira kazandım' tuzağına düşmeyin
'5 bin lira yatırdım, 57 bin lira kazandım' tuzağına düşmeyin
Yeni Nefes kredisinin detayları belli oldu: Faizler ne olacak?
Yeni Nefes kredisinin detayları belli oldu: Faizler ne olacak?
Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?

Mardin’de yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Mardin’in Artuklu ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

Asayiş 24.05.2021, 12:39
Mardin’de yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Mardin’in Artuklu ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, akrabaları tarafından 90 yaşındaki Fehime Erdem’in kapısı çalındı. Bir süre cevap alamayan kapının önündeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekipleri bildirdi. Çilingir yardımı ile kapının açılmasının ardından sağlık ekipleri Fehime Erdem’i yerde hareketsiz halde buldu. Yapılan ilk incelemede Fehime Erdem’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Fehime Erdem’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yorumlar (0)
23°
açık