Mardin’de uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın, uyuşturucu kullanımı ile imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla çalışma başlatılan operasyonda yaklaşık 5 kilo 600 gram kubar esrar, 59 kök Hint keneviri ve 3 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına 5 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.